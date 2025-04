Approvato Ddl per sostegno attività economiche entroterra, Bucci e Piana: “Provvedimento di importanza stratetica”

“Siamo molto soddisfatti che sia stato approvato in Consiglio regionale il disegno di legge Sostegno alle attività economiche nell’entroterra, un provvedimento di importanza strategica per rendere l’azione regionale ancor più efficace, con l’obiettivo di integrare risorse e misure per rendere omogenee le strategie di sviluppo dell’entroterra, da tempo intraprese da Regione”. Lo comunicano in una nota congiunta il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana, dopo l’approvazione in consiglio regionale della legge.

“Con questo intervento legislativo della durata quinquennale – proseguono presidente e consigliere delegato – che prevede lo stanziamento di oltre 9 milioni di euro, intendiamo garantire una risposta organica e mirata alla necessità di valorizzare l’entroterra ligure, riconoscendone l’intrinseco valore sotto il profilo naturale e paesaggistico”.

“In questo contesto, il provvedimento si prefigge di contrastare gli effetti dello spopolamento e di sostenere la resilienza economica locale – concludono Bucci e Alessio Piana – L’obiettivo è favorire l’insediamento di nuove attività economiche e rafforzare quelle esistenti, con particolare attenzione alle micro e piccole imprese dei comparti artigianato, commercio, servizi di ristorazione e cooperative di comunità che esercitano attività economiche. Queste realtà non rappresentano soltanto un fattore determinante per mantenere e creare occupazione, ma svolgono anche un’insostituibile funzione di presidio sociale, essenziale per la vitalità e la coesione delle comunità locali”.

