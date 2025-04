La Lega Nazionale Professionisti B ha ufficializzato il rinvio di due match valevoli per la 35ª giornata del campionato di Serie BKT 2024/2025: si tratta di Catanzaro–Palermo e Südtirol–Juve Stabia, inizialmente previste per sabato 26 aprile. La decisione arriva in seguito alla comunicazione del Presidente del CONI relativa alla sospensione di ogni evento sportivo per la giornata di sabato 26. Il presidente della Lega, Paolo Bedin, ha disposto il posticipo delle due gare a domenica 27 aprile 2025 alle ore 15.00.

L’articolo Catanzaro-Palermo e Sudtirol-Juve Stabia si giocheranno domenica proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com