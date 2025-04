Celle Ligure, il 36° Meeting Arcobaleno parte da Eurospring

Celle Ligure. La sezione primaverile del Meeting Arcobaleno EAP AtleticaEuropa è in pieno svolgimento.

Sono oltre 150 le presenze giornaliere presso l’impianto Olmo Ferro che in queste settimane ospita i tradizionali “campi d’allenamento” di una decina di formazioni provenienti da diversi Cantoni svizzeri e dalla Francia.

I gruppi fanno base nelle strutture alberghiere del comprensorio ed utilizzano gli impianti sportivi locali (in primis il centro Olmo/Ferro, ma anche il campo di atletica in località Parasio e l’impianto di Albisola Superiore).

Complessivamente oltre 2.000 presenze turistiche, risultato di molti anni di attenzione e di “buone pratiche di accoglienza” portate avanti sia dai Comuni di Celle Ligure e Varazze che dai club sportivi Centro Atletica Celle Ligure, Atletica Varazze ed Atletica Arcobaleno.

» leggi tutto su www.ivg.it