Cgil Savona: “Il 25 Aprile e il 1^ Maggio date unite da un filo rosso democratico, repubblicano, antifascista e di pace”

Savona. “Il 25 Aprile e il 1 maggio sono giornate unite tra di loro da un filo rosso democratico, repubblicano, antifascista e di pace che sono anche i valori fondanti della Cgil. In una fase difficile della vita del Paese, ma più in generale di tutto il pianeta, in cui c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, vogliamo ribadire il valore della centralità del lavoro, per ricostruire su basi nuove il nostro Paese, attraverso il diritto al lavoro e alla cittadinanza che sono condizioni per una vera democrazia”. Così in una nota la segreteria provinciale di Cgil Savona.

“Le iniziative previste per celebrare il 25 Aprile a Savona come nelle altre parti del Paese sono per difendere e dare qualità alla nostra democrazia e ricordare il significato del 25 Aprile: liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista, con la consapevolezza del sacrificio di moltissimi giovani e meno giovani, che ha consentito al nostro Paese di raggiungere mete ardue e insperate. Innanzitutto la fine della guerra. Una guerra terribile e sanguinosa, accompagnata dall’orrore della Shoah. Occorre riaffermare con maggiore forza il valore ideale e culturale dell’articolo 11 della Costituzione che recita: ‘L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali’. Ricordiamo la resistenza armata sulle nostre colline, ma anche quella del lavoro, delle lavoratrici e dei lavoratori che con gli scioperi del ‘43 e, soprattutto, quelli del 1 marzo 1944 che coinvolsero migliaia di operai nel savonese dalla costa all’entroterra Valbormidese (Piaggio, Brown Boveri, Scarpa e Magnano, Ilva e tanti altri) contribuirono alla liberazione del nostro Paese: molti di loro, per il loro impegno civile e politico furono deportati e spesso non ritornarono più dalle loro famiglie”.

