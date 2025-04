Un’aggressione in piazza dell’Orto in pieno centro a Chiavari avvenuta alle 23.00 circa. Del caso si occupano gli agenti del commissariato di Chiavari e al momento non si conoscono né i motivi dell’aggressione, né se sono stati operato dei fermi. Il giovane, in un primo tempo in codice rosso poi derubricato in giallo, è stato soccorso dal medico del 118 e dai militi della Croce Rossa di Chiavari che lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it