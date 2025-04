Consiglio regonale, ok a Ddl su sostegno attività economiche entroterra. Previsti contributi per oltre 9 milioni

Con 18 voti a favore (maggioranza) e 10 astenuti (opposizione) il Consiglio regionaleha approvato nella seduta odierna il Disegno di legge 63 “Sostegno alle attività economiche nell’entroterra”. Il provvedimento, illustrato in aula dal consigliere delegato a Commercio e Artigianato, Alessio Piana, intende valorizzare l’entroterra ligure favorendo l’insediamento di nuove attività economiche e il rafforzamento di quelle esistenti, attraverso contributi a fondo perduto a micro imprese del comparto artigianato, commercio e servizi di ristorazione che intendano avviare una nuova attività o aprire nuove sedi operative nei comuni non costieri con una popolazione inferiore a 2.500 abitanti. L’intervento è previsto a fronte di un contratto di locazione commerciale finalizzato all’insediamento in locali sfitti con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze, strade o spazi pubblici. Disponibile a questi fini un ammontare complessivo di 4 milioni e 850mila euro, che sarà assegnato dal sistema delle Camere di commercio. Viene inoltre previsto un contributo alle micro e piccole imprese dei comparti artigianato e commercio e servizi di ristorazione dei comuni dell’entroterra ligure non costieri con popolazione inferiore a 5mila abitanti, per la liquidità aziendale, in considerazione anche del perdurare degli effetti negativi indiretti del Covid e del caro energia. In questo caso il contributo complessivo, di 4 milioni 600 mila euro, sarà assegnato da Filse, che attingerà al Fondo strategico regionale.

Approvati un emendamento della giunta in cui viene garantito che il provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, due emendamenti di natura tecnica e due dei numerosi emendamenti, una decina in tutto, presentati dal gruppo Pd: uno inserisce fra i beneficiari dei contributi per i comuni fino a 2.500 abitanti anche le cooperative di comunità che esercitano attività economiche; l’altro inserisce la “clausola valutativa” per verificare nel tempo l’efficacia della legge.

