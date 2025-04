Don Giulio Mignani lascia la Chiesa: “Non voglio più essere annoverato fra i battezzati”

Don Giulio Mignani, ex parroco di Bonassola, ha deciso di rompere definitivamente con la Chiesa cattolica, annunciando non solo l’addio al sacerdozio, ma anche la rinuncia al proprio battesimo. Con una lettera aperta al vescovo Luigi Ernesto Palletti, ha spiegato pubblicamente la sua scelta, maturata dopo un lungo percorso di riflessione iniziato due anni e mezzo fa.Sospeso “a divinis” nel 2022 per le sue posizioni non allineate su eutanasia, aborto e diritti LGBTQIA+, Mignani ha spiegato di non credere più al valore “ontologico” del battesimo, considerandolo un semplice rito di appartenenza istituzionale. “Non posso più definirmi cristiano – scrive – ma forse ‘gesuano’, perché la figura di Gesù ha ancora un valore nella mia vita”.

Durante la recente Quaresima, ha detto di aver guardato alla Chiesa con maggiore lucidità, prendendo definitivamente le distanze da un’istituzione che considera dogmatica, autoritaria e incapace di confrontarsi con le sfide contemporanee. Critica la dottrina cattolica, ritenuta arretrata e mai aggiornata alla luce delle scienze umane e del pensiero moderno. Nel suo messaggio, Mignani sottolinea il disagio provato verso una Chiesa che non sente più “madre” né “famiglia”, e rifiuta qualsiasi forma di obbedienza acritica. Con questa scelta radicale, l’ex sacerdote segna la fine di un rapporto ormai insanabile con l’istituzione, pur restando, come afferma, un uomo di fede

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com