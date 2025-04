Escursioni e turismo: la stagione non finisce più. Il Soccorso alpino: “Molti interventi per mancanza d’acqua ed energie”

L’escursionismo alla Spezia e provincia non si è mai fermato. A dare il via a questo interesse sono state le lunghe camminate durante le restrizioni del Covid che hanno contribuito alla riscoperta dei sentieri locali. Da qui c’è stato anche un riavvicinamento alla raccolta dei funghi. Elementi che poi si sono andati a intrecciare con il turismo. Si riscrivono così in parte le abitudini di escursionisti e fungaioli in lungo e in largo per la bella quanto aspra rete sentieristica provinciale soprattutto alle Cinque Terre. Interessi rinnovati con un conseguente aumento di visitatori che talvolta rimangono coinvolti nelle disavventure più diverse. La loro sicurezza va garantita e fra i numerosi accordi tra enti c’è quello, ormai storico, del Soccorso alpino con il Parco nazionale delle Cinque Terre rinnovato proprio nei giorni scorsi. Il patto prevede un presidio fisso, nella zona di Volastra. Una garanzia di pronto intervento in caso di necessità.

Roberto Canese del Soccorso alpino della Spezia spiega: “Negli ultimi anni abbiamo notato effettivamente un allungamento della stagione escursionistica, ma se in passato erano presenti più visitatori stranieri, ultimamente la presenza degli italiani è nettamente aumentata. Alle Cinque Terre saremo presenti con tre tecnici e un medico. Nel frattempo proseguiamo con la formazione per specifica per le zone impervie, l’utilizzo dei droni e per le aree a rischio idrogeologico”.

