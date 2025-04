Genova. Anche Euroflora rende omaggio a Papa Francesco con uno spazio dedicato al suo ricordo allestito nell’area centrale del Palasport.

Ideato e realizzato da Aster con il Comune di Genova, lo spazio è stato denominato “Panorama Bianco” e presenta un candido colpo d’occhio con ortensie bianche, calle, margherite, solani e violaciocche. Al centro la foto del pontefice con la scritta “Per favore non dimenticatevi di pregare per me“.

