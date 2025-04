Genova. Le facciate di palazzo Ducale e degli edifici che danno su piazza Matteotti si trasformeranno per una sera in un grande schermo su cui proiettare uno spettacolo di luci ispirate al mondo dei fiori, un videomapping accompagnato da un dj set.

L’iniziativa si chiama Flower Power Lights, ed è in programma in piazza Matteotti per la serata di sabato 26 aprile, in occasione del primo fine settimana di Euroflora e dei Rolli Days di primavera.

