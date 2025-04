Futuro dello stadio Riva. La minoranza: “Si tenga conto della storia dell’Albenga”, il sindaco Tomatis: “Auspico gestione condivisa”

Il futuro dell’Albenga e dello stadio Annibale Riva. Di questo si è parlato per più di un’ora e mezza durante il Consiglio Comunale di questa sera (qui la diretta). L’avvio della procedura fallimentare dell’US Albenga dei dirigenti Nicola Bisazza e Cristian Candela. La nascita, ieri, di un nuovo soggetto sportivo, l’FBC Albenga, che si pone l’obiettivo di raccogliere l’eredità della storia bianconera. Questi i due fatti sportivi.

Dopo le schermaglie per il punto all’ordine del giorno trasformato in interrogazioni, quindi senza alcuna delibera finale, ha preso la parola il consigliere di opposizione Diego Distilo il cui messaggio è stato chiaro: essendo rinato l’Albenga, si temporeggi prima di affidare a un altro soggetto lo stadio Riva in nome della storia ultracentenaria del club bianconero.

