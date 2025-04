Genova Antifascista in corteo per ricordare l’insurrezione del 24 aprile 1945 : “Per un domani di lotta”

Genova. L’antifascismo è uno strumento di lettura della storia; ma quale storia? Quella scritta sul sangue dei popoli oppressi? Quella delle villette per ricchi disegnate sulle macerie di Gaza? Quella scritta dalle scrivanie delle stesse questure che amministrarono il fascismo prima e la nuova repubblica poi? No! L’Antifascismo serve a tracciare una linea rossa tra la storia borghese e quella di classe, la storia degli oppressi. Quella storia scritta nella battaglia di Cantalupo del 1945, quando militanti internazionalisti come Fiodor Poletaev a fianco di partigiani garibaldini vinsero contro il nazi-fascismo. Quella storia scritta sulle lapidi della Benedicta in ogni nome caduto per mano fascista. Questa è la nostra storia”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa diffuso in queste ore sui sociale e attraverso le chat per la manifestazione-corteo organizzata da Genova Antifascista in occasione del 24 aprile, in ricordo, dell’insurrezione di Genova, compiutasi appunto il 24 aprile 1945. Appuntamento, come di consueto alle 17 in corso Gastaldi sotto la Casa dello Studente luogo simbolo della ferocia nazi-fascista dove decine di partigiani e prigionieri politici furono torturati spesso fino alla morte.

» leggi tutto su www.genova24.it