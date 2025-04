I profumi ispirati alle star

La storia della profumeria è costellata di episodi in cui i grandi brand si sono ispirati alle più celebri star del mondo dello spettacolo e dell’arte in genere. Ciò ha portato ad autentici capolavori, le cui formule replicavano l’eleganza e la personalità dell’artista che andavano ad omaggiare. Questo è un fenomeno che ha riguardato principalmente la profumeria moderna, sebbene qualche iniziale spunto a riguardo ci venga offerto già dalla fine dell’Ottocento, con il celebre Betrothal: un profumo inglese che fu ideato per celebrare l’ufficializzazione del fidanzamento tra i Reali del Regno Unito, la Regina Mary e il Re George. Proprio questa fragranza sarà poi riformulata e ammodernata per il matrimonio tra il Principe William e Kate Middleton, nel 2011.

Non sono mancati casi, però, in cui sono state le celebrity stesse, supportate da alcuni dei perfumer più preparati nel panorama mondiale, a creare le loro personali fragranze, con risultati di notevole spessore artistico. In tal senso, le star che hanno attuato una scelta del genere sono innumerevoli: da Jennifer Lopez a Sarah Jessica Parker, passando per Michelle Pfeiffer ed Elizabeth Taylor, che fu la prima tra tutte con la sua linea “Diamonds” lanciata nel 1993.

