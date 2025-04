L’ardesia di Lavagna per la tomba di Papa Francesco: “La pietra ligure dei nonni”

Genova. Il nero dell’ardesia di Lavagna per la lapide e la tomba dove ci sarà una sola incisione: “Franciscus”. Papa Francesco ha espresso il desiderio che la sua tomba venga realizzata con la “pietra ligure dei nonni”, e in particolare al ramo materno della famiglia che dall’entroterra del levante genovese cerco fortuna in Argentina.

A rivelare il dettaglio è stato, durante un intervento a Porta a Porta, il cardinale Rolandas Makrickas, arciprete coadiutore di Santa Maria Maggiore. E’ in questa basilica che il Papa, nel suo testamento, ha chiesto di essere seppellito.

