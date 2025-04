Lavoro stagionale anche nel terziario, rinnovato l’accordo tra Confcommercio, Fisascat Cisl e UILTuCs

Confcommercio La Spezia, Fisascat Cisl e UILTuCS Uil hanno rinnovato l’accordo che permette anche alle aziende del terziario e del commercio di stipulare contratti stagionali per i propri dipendenti. Con questo accordo si dà il via libera all’assunzione di tanti lavoratori impegnati da anni nel settore stagionale del terziario, dando loro la possibilità di effettuare un contratto regolare che al termine consentirà di percepire l’indennità di disoccupazione. Con l’accordo si da una concreta risposta a una domanda delle aziende e dei lavoratori e si prende atto della vocazione turistica del territorio che va affrontata con soluzioni ad hoc. Con le assunzioni stagionali i lavoratori possono essere riassunti ogni anno. L’assunzione dà loro un diritto di precedenza nelle assunzioni che garantisce una stabilità all’occupazione. L’assunzione, inoltre, non è soggetta ai limiti numerici del contratto a termine.

Hanno firmato l’accordo Sergio Camaiora, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia; Giorgia Caporilli, consulente del lavoro e responsabile del settore paghe in Confcommercio La Spezia; Mirko Talamone, segretario provinciale Fisascat CISL e Giacomo Battistelli, segretario provinciale UILTuCS. “Un accordo fortemente voluto. È una risposta positiva non solo per le aziende, ma anche per i lavoratori che possono mantenere il posto di lavoro nel tempo. – dichiara il presidente Sergio Camaiora – Siamo felici che due organizzazioni sindacali abbiano accettato l’invito di Confcommercio a rinnovare un accordo essenziale.” “Le imprese del settore commerciale sono interessate all’intesa. – sottolinea Giorgia Caporilli – hanno la possibilità, in tal modo, di contare su personale fidelizzato e già formato, in grado di garantire continuità e qualità nei servizi. Per il bene del settore, auspichiamo stagioni turistiche sempre più lunghe, in modo da poter estendere i periodi occupazionali dei dipendenti e dar loro la garanzia della piena copertura previdenziale attraverso l’ausilio della Naspi nei periodi di sospensione dell’attività ”

