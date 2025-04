Materiale sulle spiagge, Tedeschi: “Mancano prevenzione e visione, contratto di fiume è fermo da anni”

“Chi in queste settimane si è fatto un giro tra il litorale che da Lerici porta in Versilia, si sarà accorto di quanta biomassa spiaggiata abbia portato il fiume Magra ed i suoi affluenti. Ed ogni anno le singole amministrazioni o le due regioni finanziano per centinaia di migliaia di euro la rimozione degli stessi, ergo pagano i cittadini. Sul tema del dissesto idrogeologico e della gestione delle acque ho insistito più volte in qualità di presidente del Parco Montemarcello-Magra-Vara, prendendo a pretesto (visto la mancanza cronica di risorse del Parco) lo strumento appena avviato dei fondi del PNRR su dissesto idrogeologico dei territori. In questo senso il progetto presentato dal Parco sotto la mia presidenza oramai 5 anni fa “pulizia dei fiumi, gestione delle biomasse e sicurezza del territorio” era il primo tassello per attivare una prevenzione vera, che superasse una continuità di mala interpretazione del problema ambientale che interviene solamente a danno fatto (protezione civile) e non sulla prevenzione ambientale, affrontare cioè il problema alla fonte. Era altresì un altro tassello per l’avvio di un contratto di fiume che doveva, come prevedeva il progetto, coinvolgere la regione Toscana, essendo il Magra per più del 50% in quell’area, sarebbe stato, l’approvazione del progetto nel PNRR, uno strumento attrattivo che avrebbe enormemente facilitato l’avvio del contratto di fiume, dando strutture, fondi ed indicazioni unitarie di gestione. Dopo cinque anni niente di niente, né il progetto di prevenzione né la continuità con quanto come parco avevamo impostato per il contratto di Fiume. Quello che sta succedendo in questi ultimi anni nelle regioni limitrofe (Toscana, Emilia Romagna) nulla ha insegnato ai nostri amministratori regionali, che continuano a privilegiare il dono ai singoli comuni, invece che impostare una seria politica di prevenzione territoriale”. Pietro Tedeschi, ex presidente del Parco Montemarcello.