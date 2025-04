Morto Papa Francesco, fra i preti progressisti di Genova “un senso di vuoto” e “gratitudine”

Genova. La Chiesa genovese da subito ha espresso in maniera unanime il proprio dolore per la morte di Papa Francesco e ha disposto una serie di momenti di preghiera – tra cui il rosario che sarà recitato questa sera, martedì 22 aprile, alle 21 nella cattedrale di San Lorenzo – ma sono tanti gli esponenti dell’arcidiocesi che hanno voluto ricordare, con messaggi pubblici e attraverso i social, la figura del Santo Padre.

Per primi, naturalmente, l’arcivescovo di Genova, Marco Tasca – francescano come Bergoglio – che ha definito il suo pontificato “un grande regalo di Dio”, poi l’ex arcivescovo, ed ex presidente della Cei, il cardinale Angelo Bagnasco, che era a capo della curia cittadina nei giorni della visita di Papa Francesco a Genova. Di lui ricorda la “grande empatia”.

