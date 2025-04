Liguria. A seguito della morte di papa Francesco, il governo italiano ha deciso di proclamare cinque giorni di lutto nazionale. La notizia arriva da Palazzo Chigi ed è stata rilanciata in questi minuti dalle agenzie nazionali.

Secondo il protocollo istituzionale, in questi casi, tutte le bandiere degli edifici pubblici saranno poste a mezz’asta. Nel periodo del lutto le autorità pubbliche si astengono da impegno sociali, eccenzion fatta per quelle legate in qualche modo alla beneficienza.

