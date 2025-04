Rapallo: “La nuova Tac inaugurata in pompa magna è già fuori uso”

Da Comunicazione Gianni Pastorino, consigliere regionale, capogruppo “Orlando Presidente” rappresentante di Linea Condivisa

“Ancora una volta assistiamo all’ennesimo spettacolo di propaganda da parte del centrodestra regionale. Sempre in prima fila a tagliare nastri, a fare foto di gruppo, a raccontare la favola di una sanità che funziona. Ma la realtà, purtroppo, è ben diversa. La nuova TAC di Rapallo, inaugurata in pompa magna meno di un mese fa dall’assessore Nicolò, è già fuori uso per un danno all’hardware. Un macchinario da oltre mezzo milione di euro, acquistato con fondi del PNRR, che avrebbe dovuto rappresentare il fiore all’occhiello della diagnostica nel Tigullio. E invece è già fermo, inutilizzabile, e gli utenti vengono dirottati altrove. Una situazione vergognosa”.

» leggi tutto su www.levantenews.it