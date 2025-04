Da Finalmente Recco – Andrea Brunelli Sindaco

L’amministrazione comunale ha deciso di variare il programma della cerimonia del 25 aprile di Recco, in segno di rispetto per il lutto nazionale. È stato eliminato il tradizionale concerto della Società Filarmonica “G. Rossini” di Recco, probabilmente ritenuto non sobrio o consono nel rispetto della direttiva del Consiglio dei ministri in cui è indicato che le manifestazioni possano svolgersi solo se sobrie e consone alle circostanze.

» leggi tutto su www.levantenews.it