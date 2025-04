Recco: “Mangialonga” nel Golfo Paradiso rinviata a domenica 11 maggio

Dalla Pro Loco Recco

Il Comitato organizzativo della Mangialonga nel Golfo Paradiso composto da Acli Polanesi, Pro Loco Recco, Quartiere Ponte, Comitato Festeggiamenti Megliese e Croce Verde Recco, visto il Lutto Nazionale proclamato dal consiglio dei Ministri per la morte del Santo Padre comunica che la Mangialonga nel Golfo Paradiso prevista per il 25 Aprile viene posticipata all’11 Maggio. Coloro che hanno già prenotato possono confermare tramite mail: mangialonga@prolocorecco.it la loro partecipazione. In caso di rinuncia alla manifestazione in questo caso saranno presi accordi per i rimborsi.

» leggi tutto su www.levantenews.it