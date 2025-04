Sabato i funerali di Papa Francesco, rinviate Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo di Serie B

Cambia ancora il calendario del campionato di Serie B. Dopo aver visto posticipata la giornata trentaquattro al 13 di maggio, dopo la trentottesima, il prossimo turno subirà ancora variazioni. Nessun problema per chi scenderà in campo il 25 aprile, come lo Spezia avversario del Frosinone, ma le quattro squadre in campo sabato 26 non potranno giocare.

A deciderlo il CONI, che con un comunicato ha annullato tutti gli eventi sportivi per i funerali di Papa Francesco, che dunque costringono al posticipo di Sudtirol-Juve Stabia e Catanzaro-Palermo. Al momento i rinvii non hanno ancora definito una nuova data, ma con ogni probabilità entrambe le sfide si disputeranno il giorno dopo, domenica 27 aprile, con la Serie B che tornerà in campo il primo maggio, per la trentaseiesima giornata.

