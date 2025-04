Sanità, approvata la convenzione tra Regione Liguria e Cnsas per il soccorso ed elisoccorso alpino

Liguria. È stato approvato in Giunta il nuovo schema di Convenzione tra Regione Liguria e Cnsas Liguria per effettuare il servizio di soccorso ed elisoccorso alpino nel territorio regionale.

Secondo quanto previsto dalla nuova convenzione, Regione Liguria, attraverso il Dipartimento 118, si avvale del soccorso alpino per l’attuazione degli interventi di soccorso e elisoccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile e impervio del territorio regionale.

“Abbiamo rinnovato una convenzione che si va ad inserire nel grande capitolo del servizio di emergenza territoriale – dichiara l’assessore alla Sanità di Regione Liguria -. soprattutto in considerazione del fatto che la Liguria, per le caratteristiche orografiche necessita del supporto del Soccorso Alpino con figure altamente professionali, soprattutto nelle zone più impervie. Ricordo che a bordo dell’elicottero c’è la figura di un medico, un infermiere del 118, oltre che al pilota e al tecnico verricellista”.

