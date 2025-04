Sarzana si può dedica un incontro a Beppe Fenoglio

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione l’associazione “Sarzana Si Può”, con il patrocinio del Comune di Sarzana e in collaborazione con ANPI, ANPPIA e altre realtà del territorio, organizza un incontro dedicato a Beppe Fenoglio, figura centrale della Resistenza e della letteratura italiana. L’evento, intitolato “Beppe Fenoglio, partigiano e scrittore”, si terrà giovedì 24 aprile alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Sarzana, in Piazza G. Matteotti.

Interverrà il prof. Alberto Casadei, docente ordinario di Letteratura Italiana all’Università di Pisa. I saluti istituzionali saranno affidati a Roberta Ambrosini, presidente dell’associazione Sarzana Si Può. A moderare l’incontro sarà il giornalista Renzo Raffaelli. L’iniziativa si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, offrendo un’occasione per riflettere sul contributo di Fenoglio alla memoria storica e culturale italiana.

