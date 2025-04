Svar, il presidente uscente Capetta confermato quale rappresentante del Comune di Santo Stefano

Con decreto odierno la sindaca di Santo Stefano, Paola Sisti, ha nominato Alessandro Capetta quale rappresentante del Comune nel consiglio di amministrazione di Svar (Società valorizzazione aree retroportuali), di cui Capetta è presidente uscente. Lo scorso fine marzo era stato emesso dal sindaco un avviso per la nomina del rappresentante del Comune nel Cda, prossimo alla scadenza. Sei le candidature pervenute entro il termine, fissato al 18 aprile scorso, con la scelta che è caduta sull’architetto Capetta, ex vice sindaco, il quale “possiede i requisiti professionali indicati nell’avviso e nella deliberazione di Consiglio comunale n.89 del 2021 – si legge nel decreto di nomina -, e in particolare la conoscenza del territorio e del tessuto economico locale, per la competenza e la professionalità acquisite, per gli studi effettuati, la formazione conseguita e gli incarichi sia nel settore pubblico che privato”.

