“Tipicamente Chiavari” con esibizione live painting

Dall’ufficio stampa Confesercenti Genova

Sabato 26 e domenica 27 aprile torna, come ogni ultimo fine settimana del mese, “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari: per due giorni, lungo via Rivarola, decine di banchi di prodotti tipici a indicazione geografica protetta (igp) e chilometro zero in arrivo dalla Liguria e da tutta Italia. Ad arricchire la proposta del weekend, domenica dalle 10:30 alle 12:45 in collaborazione con Assoartisti, l’esibizione di live painting “Scene dal Mercato” dei giovani artisti Mariana Rojas Cardenas e Mudi.

