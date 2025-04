“Vita contadina e diritti economico-sociali” presentazione all’Arci Guernica

Dopo aver riscosso grande successo al Circolo Arci di Castelnuovo Magra, Paolo Junior Mancini tornerà nuovamente in Val di Magra per presentare il suo libro “Vita contadina e diritti economico-sociali”. L’appuntamento è previsto sabato 26 aprile alle ore 18 al Circolo Arci Guernica di Arcola, via Valle 2. L’evento sarà moderato da Cristiano Ruggia, architetto già vice-sindaco della Spezia.

