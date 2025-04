25 aprile, per Mattarella visita lampo a Genova: prima a Staglieno, subito dopo a teatro

Genova. Sarà una visita lampo quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a Genova per le celebrazioni del 25 aprile nell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il capo dello Stato non ha voluto disdire i suoi appuntamenti nel capoluogo ligure, ma in pomeriggio intende tornare a Roma per ricevere gli omologhi stranieri in visita alla capitale per il funerale di papa Francesco, previsto all’indomani. E quindi il programma aggiornato diffuso oggi dal Quirinale prevede orari molto più compressi rispetto a quello originario.

L’arrivo di Mattarella per la cerimonia al cimitero monumentale di Staglieno è previsto intorno alle 11.30. L’appuntamento sarà presso il Campo dei Partigiani. Subito dopo il presidente della Repubblica raggiungerà il teatro Ivo Chiesa per la prima dello spettacolo D’oro. Il sesto senso partigiano curato dal direttore del Teatro nazionale, Davide Livermore. Da quanto si apprende la performance è stata riadattata e accorciata per andare incontro alle esigenze logistiche della prima carica dello Stato.

