A bordo per promuovere l’inclusione, Nave Italia pronta a salpare. E quest’anno la campagna varcherà i confini nazionali

Riparte dalla Spezia l’avventura solidale di Nave Italia, frutto della sinergia tra la Fondazione Tender To Nave Italia ETS e la Marina Militare. Pronta a prendere il via la 18ª campagna, che vedrà protagonisti, nel primo tratto, giovani studenti e pazienti fragili, uniti in un viaggio esperienziale capace di abbattere pregiudizi e barriere invisibili. Un’iniziativa che nel 2023 ha ricevuto l’adesione del presidente della Repubblica.

Il primo progetto a salpare, dal 29 aprile al 3 maggio, è “Svelandoci… In viaggio con Ulisse”, promosso dall’IPSEOA Pastore di Gattinara (Vercelli), da anni un punto di riferimento per l’inclusione scolastica e sociale. A bordo del brigantino a vela più grande al mondo saliranno 24 alunni tra i 14 e i 19 anni, con e senza disabilità, accompagnati dai loro insegnanti. Il percorso, tra attività educative e relazionali, sarà interamente vissuto tra La Spezia e il Mar Tirreno, seguendo le orme simboliche dell’eroe omerico. “Il cammino che si compie alla ricerca della propria identità è un vero viaggio – racconta la prof.ssa Roberta Sala, responsabile del progetto – durante il quale ci si scopre attraverso l’incontro con l’altro, l’ascolto, lo stupore. La meta non è l’arrivo, ma l’andare.”

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com