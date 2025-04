A Carcare il Comune investe nel commercio: cento mila euro per le nuove attività del centro storico

Carcare. Cento mila euro per sostenere nuove attività commerciali nel centro storico. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rodolfo Mirri ha deciso di investire in un bando dedicato per incentivare l’apertura di negozi e punti vendita in via Castellani e via Garibaldi dove, negli ultimi anni, si sono abbassate numerose serrande.

“Stiamo mettendo a punto le regole per partecipare a questa opportunità – spiega il primo cittadino – Il nostro obiettivo è quello di attirare nuove realtà, in particolar modo categorie merceologiche ad oggi assenti, per ripopolare il centro storico di attività e far ripartire il settore che ha subito una notevole battuta d’arresto. Saranno resi noti a breve i parametri utili per partecipare, saranno, ad esempio, “premiate” le proposte che coinvolgono i giovani e le donne, per un massimo totale di venti mila euro”.

