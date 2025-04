A due mesi di distanza lo Spezia passa ancora di mano. RAM Spezia Holdings LP è il nuovo proprietario

A poco più di due mesi di distanza, lo Spezia Calcio passa nuovamente di mano. Fc32, proprietaria del 100% del club, ha ceduto in data odierna la società a RAM Spezia Holdings LP, società statunitense, tutte le sue quote. La società acquirente è di proprietà di Thomas Roberts, investitore statunitense di lungo corso nel settore del private equity, originario di Boston. Roberts è stato un portiere di successo nella squadra dell’Università di Princeton ed è stato il principale donatore per la costruzione del Roberts Stadium presso la stessa università.

Thomas Roberts, nuovo proprietario del club, ha espresso tramite i canali ufficiali le sue prime sensazioni: “Si tratta di una sfida molto importante e anche di una grande opportunità per sviluppare le potenzialità dello Spezia Calcio e valorizzare ancora la sua storia. L’obiettivo è quello di un percorso nuovo e stabile in un sistema sportivo molto complesso, augurando a tutti noi di raggiungere i migliori traguardi sul campo nel minor tempo possibile”.

