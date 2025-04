Chiavari: operazione della Guardia di Finanza, nel Levante sequestrato stabilimento balneare

Dal Comando Provinciale di Piacenza della Guardia di Finanza

I Finanzieri del Comando Provinciale di Piacenza, su delega e con il coordinamento della Procura Europea –

Ufficio di Napoli e Bologna, hanno proceduto al sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca, di un

rinomato stabilimento balneare, situato in una nota ed esclusiva località turistica ligure, di 6 immobili di pregio,

situati nella provincia di Piacenza, di 66 tra fabbricati, capannoni e pertinenze oltre a 77 terreni, ubicati nel

piacentino, in provincia di Milano, Brindisi, Novara, Cuneo, Alessandria, oltre al comune di Chiavari, di 8

società, con sede rispettivamente a Piacenza e Milano, relative quote societarie, 9 autovetture, di cui ben 6 di

lusso (una Ferrari 488, una Porsche 911 Carrera 4, due Porsche Macan, un’Audi RSQ8, un’Audi Q3), n. 3

motocicli, conti correnti e liquidità, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di Euro, che sebbene

formalmente intestati a familiari e persone di fiducia, sono risultati essere nella piena e diretta disponibilità di un

soggetto, residente nel piacentino, ritenuto responsabile dei reati di associazione per delinquere, frode all’IVA e

riciclaggio, connessi alla commercializzazione illecita di prodotti energetici e petroliferi nel territorio nazionale.

