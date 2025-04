Ddl sostegno attività economiche entroterra, il plauso di Fratelli d’Italia La Spezia

Fratelli d’Italia La Spezia interviene a commento dell’approvazione in Consiglio regionale del Ddl per il sostegno alle attività economiche dell’entroterra. “È un risultato importante – dichiara in una nota l’onorevole Maria Grazia Frijia – che conferma l’attenzione di Fratelli d’Italia verso i territori spesso dimenticati. Con questo intervento concreto diamo una risposta reale a chi sceglie di investire e vivere nei piccoli comuni, rafforzando la tenuta sociale ed economica dell’entroterra”.

“Valorizzare le aree interne significa non solo difendere il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, ma anche sostenere un modello economico sostenibile. Questo disegno di legge è un passo importante in questa direzione”, afferma il consigliere regionale Gianmarco Medusei.

