Domenica l’escursione “Da San Bartolomeo a Pitelli, alla scoperta dei sentieri e del borgo con la Pro Loco”

La Pro Loco di Pitelli ricorda che sarà presente a La Spezia Outdoor 2025 con un gazebo informativo e che per il pomeriggio di domenica 27 aprile ha organizzato “Da San Bartolomeo a Pitelli, alla scoperta dei sentieri e del borgo con la Pro Loco”. Si tratta di un’escursione per promuovere la conoscenza della storia di Pitelli e di alcuni dei bellissimi sentieri che l’associazione cura, mantiene e promuove.

L’appuntamento è per domenica 27 aprile alle ore 14 a San Bartolomeo angolo Via Ugo Botti, per salire al paese dal sentiero CAI 450V. Durata circa 2 ore e 30. Difficoltà media.

