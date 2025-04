Frode fiscale e riciclaggio, sequestrato un esclusivo stabilimento balneare del Tigullio

Rapallo. Un “rinomato stabilimento balneare” del Tigullio è stato sequestrato nell’ambito di una vasta operazione della Guardia di finanza di Piacenza nei confronti di un soggetto residente nel piacentino e ritenuto responsabile di associazione per delinquere, frode all’Iva e riciclaggio, connessi alla commercializzazione illecita di prodotti energetici e petroliferi nel territorio nazionale. Le Fiamme gialle non hanno diffuso il nome, ma da quanto si apprende si tratterebbe di uno stabilimento con esclusivo beach restaurant nella zona tra Rapallo e Zoagli.

Oltre alla prestigiosa spiaggia in Liguria i finanzieri hanno sottoposto a sequestro preventivo finalizzato alla successiva confisca anche 6 immobili di pregio in provincia di Piacenza, 66 tra fabbricati, capannoni e pertinenze, 77 terreni nel piacentino e nelle province di Milano, Brindisi, Novara, Cuneo, Alessandria. Sequestrate anche 8 società, con sede rispettivamente a Piacenza e Milano, relative quote societarie, 9 autovetture, di cui ben 6 di lusso (una Ferrari 488, una Porsche 911 Carrera 4, due Porsche Macan, un’Audi RSQ8, un’Audi Q3), 3 motocicli, conti correnti e liquidità, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. Tutti questi beni, seppur formalmente intestati a familiari e persone di fiducia, sono risultati essere nella piena e diretta disponibilità dell’indagato piacentino.

» leggi tutto su www.genova24.it