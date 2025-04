Galleria Spallanzani, dal 27 aprile nuova fase di chiusure notturne

Nuovo periodo di chiusura notturna in vista per la Galleria Spallanzani. Il particolare, il tunnel, per consentire un intervento di adeguamento della prevenzione incendi e di pulizia, sarà vietato al transito (eccezion fatta ovviamente per i mezzi d’opera impegnati nei lavori) dal giorno 27 aprile al giorno 16 maggio 2025, in orario notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 5:00, eccetto i venerdì e i sabato notte. Medesima interdizione riguarda Largo Maestri del lavoro. QUI l’ordinanza.

