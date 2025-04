Genoa, Vieira espulso al termine della partita: “Non so perché, aspetto di vedere il rapporto dell’arbitro”

Genova. Patrick Vieira è stato espulso nel finale di partita anche se non sa spiegare perché: “Aspetto come tutti di vedere il rapporto dell’arbitro, gli ho parlato sempre con rispetto”. In sala stampa, dopo la sconfitta con la Lazio, sottolinea più volte come a fare la differenza sia stato il cartellino rosso a Otoa: “L’unica cosa da fare è accettare la decisione, vedo Otoa toccare per primo la palla, Vasquez in recupero e l’arbitro non ha preso tempo prima di far uscire il cartellino rosso. L’espulsione ha cambiato la partita. Sono orgoglioso della squadra, non abbiamo mollato, abbiamo corso tanto, si è vista la differenza di esperienza, ma se vogliamo salire di livello e fare passi avanti dobbiamo continuare a lavorare”.

Per il mister non c’entra il lancio di fumogeni che ha interrotto il ritmo anche se la Lazio ha fatto pesare l’esperienza anche in quel frangente, sottolinea Vieira che ricorda due occasioni da rete di Pinamonti e Thorsby che avrebbero potuto cambiare le sorti del match.

