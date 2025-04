I consigli di Alex Ferguson e l’idea di Roberts, Stillitano si prende lo Spezia: “Qui per stabilizzarsi in A a medio-lungo termine”

C’è un nome e un cognome dietro la cessione dello Spezia da FC32 alla RAM Spezia Holdings LP di Thomas Roberts ed è quello di Charlie Stillitano. Lui, entrato nel club con l’avvento di Paul Francis, con un ruolo nel CdA che ha subito un upgrade con l’arrivo di Roberts. Stillitano sarà il nuovo presidente dello Spezia e per il club di via Melara ha piani importanti.

È stato Carmelo, per tutti Charlie, 65 anni, a pensare a Thomas Roberts dopo i problemi emersi con FC32. I due sono amici da oltre trent’anni, dai tempi di Princeton, dove Stillitano si è laureato in legge. “Qualche settimana fa sono venuto a conoscenza del fatto che F32 stava cercando investitori”, ha svelato al New York Times Stillitano. “Ho sentito il mio amico Tom, che era il portiere di Princeton quando io e Bob Bradley allenavamo. Mi ha risposto, si è detto interessato e ha voluto farlo personalmente. Tutti i suoi figli giocano a calcio o lucrose, sono atleti e penso che l’idea di essere coinvolto nel mondo del calcio italiano gli sia piaciuta molto”. Così, in poco tempo, la macchina si è avviata e in una decina di giorni si è arrivati all’accordo, raggiunto nella serata americana di ieri, martedì 22 aprile.

