Iren, il Pd Liguria e Genova chiede di stoppare l’aumento dell’indennità dei vertici

Liguria. “È impensabile che in questa situazione, in cui Genova è sempre più marginale e ha e avrà sempre meno voce in capitolo, il cda di Iren valga 2 milioni e mezzo di euro. Con un amministratore delegato azzoppato nelle deleghe, perché Bucci ha perso per il rappresentante di Genova personale e finanza, che riceve un’indennità di carica di un milione e duecentomila euro. Queste sono le priorità del socio Comune di Genova: aumentare le indennità. Bucci dopo aver pensato di incrementare gli assessori e prevedere quattro sottosegretari, a proposito che fine ha fatto la riforma? Quando sarà presentata in consiglio per avviare il referendum?, dopo aver nominato consulenti e commissari (senza poteri) per ogni cosa, ora pensa a moltiplicare i compensi dei vertici di Iren”.

Così Davide Natale, segretario Pd Liguria e Simone D’Angelo, segretario metropolitano Pd Genova sui compensi dei vertici di Iren.

