La “Metafisica in fiore” sarà il filo conduttore di Arti Fioriti

Torna uno degli eventi più attesi della primavera sarzanese: “Atri Fioriti”, giunto alla sua XXVI edizione. Ideata dalla Marchesa Maria Angiola Gropallo Van Hissenhoven per l’Associazione Dimore Storiche della Liguria, la manifestazione è sostenuta e organizzata da Confcommercio La Spezia, in collaborazione con il Comune di Sarzana e l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà. L’inaugurazione si terrà giovedì il 1° maggio alle ore 17 mentre gli atri resteranno aperti al pubblico nei giorni 2, 3 e 4 maggio dalle 10:30 alle 20:30.

Ogni anno “Atri Fioriti”, come noto, propone un tema che lega arte, storia e attualità: l’edizione 2025 sarà particolarmente suggestiva perché ispirata alla grande mostra “La metafisica della creazione” di Giorgio De Chirico, in corso fino al 21 luglio presso la Fortezza Firmafede. Non a caso il manichino, uno degli elementi più iconici della pittura metafisica di De Chirico, sarà l’elemento portante della XXVI edizione di Atri Fioriti.

