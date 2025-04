Laigueglia celebra l’80° anniversario della Liberazione: “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale”

Laigueglia. “Non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere giustizia sociale senza libertà”. Una frase potente, attuale, che racchiude il senso profondo della Resistenza e dell’impegno democratico. A pronunciarla fu Sandro Pertini, il Presidente partigiano, uomo simbolo della libertà e della giustizia sociale, originario di Stella. Ed è proprio questa citazione che l’A.N.P.I. – Sezione Alassio-Laigueglia ha scelto come guida e ispirazione per le celebrazioni del prossimo 25 Aprile, una data che quest’anno assume un significato ancora più importante: l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Le commemorazioni a Laigueglia prenderanno il via venerdì 25 aprile alle ore 9.30 in Piazza della Libertà, con una cerimonia sobria ma sentita, aperta alla cittadinanza, alle istituzioni, alle scuole e alle associazioni del territorio. Sarà deposta una corona di alloro in memoria dei Caduti della Resistenza presso il Monumento e le Lapidi commemorative nel centro cittadino. “Un gesto rituale che, ancora oggi – sottolinea l’amministrazione comunale – rappresenta non solo un omaggio al passato, ma anche un impegno verso il futuro: quello di continuare a difendere i valori per cui donne e uomini, partigiani e civili, hanno combattuto a rischio della propria vita”.

