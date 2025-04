“Nella favola la principessa era un uomo”, i manifesti dei Pro Vita infiammano la polemica: “Rimuoveteli”

Chiavari. Una nuova campagna di comunicazione nazionale della onlus Pro Vita & Famiglia sta infiammando la polemica politica nel Tigullio, dove sono comparsi alcuni manifesti pubblicitari che riportano volti di bambini e alcune frasi, che riporterebbero parole “sentite” all’interno degli istituti scolastici. Il tema, come più volte accaduto in passato, è quello del “gender” e della autodeterminazione della sessualità.

“E’ la nuova campagna nazionale di affissioni lanciata oggi da Pro Vita & Famiglia Onlus per chiedere una legge che impedisca lo svolgimento di qualsiasi progetto sulla fluidità di genere in aula, il consenso informato preventivo dei genitori su ogni attività sensibile, la possibilità per le famiglie di poter esonerare i propri figli dai corsi gender è infine lo Stop agli attivisti LGBTQ+ nelle scuole – si legge nel comunicato stampa diffuso in questi giorni da Gianrenato De Gaetani, referente di Pro Vita & Famiglia onlus per il Tigullio – Troppe volte queste attività sono usate come cavallo di Troia per introdurre l’ideologia gender nelle scuole all’insaputa delle famiglie”.

