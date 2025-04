Rapallo: presto asfaltature anche in zona San Quirico

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Dopo i molti interventi esegui nelle settimane e nei mesi scorsi, prossimamente prenderanno il via le opere di asfaltatura in zona San Quirico, per la precisione nel tratto compreso tra località Sellaro e Via dei Poggi. I lavori in questione inizieranno martedì 29 aprile e dovrebbero protrarsi per cinque giorni. Fino al termine dei lavori la strada sarà chiusa al transito veicolare in due distinte fasce orarie: al mattino dalle 8 alle 12.30, al pomeriggio dalle 13.30 alle 18.

