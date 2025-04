Rapallo: “Pulizia strade, quando le regole le detta l’opposizione”

Da Andrea Carannante, capogruppo consigliare in Rapallo

La revoca dell’Ordinanza n. 9 del 19 aprile 2025, formalizzata con l’Ordinanza n. 10 del 22 aprile, rappresenta una vittoria politica e civica. Una retromarcia dell’amministrazione che arriva dopo una nostra ferma e decisa opposizione, portata avanti in Consiglio e fuori, con chiarezza e determinazione. Non si trattava semplicemente di un divieto di sosta: parliamo di una misura pesante, che prevedeva la rimozione forzata delle auto in occasione della pulizia meccanizzata delle strade, in una città come Rapallo dove la cronica mancanza di parcheggi rende ogni posto auto essenziale.

» leggi tutto su www.levantenews.it