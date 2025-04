Rottura di un manicotto in Via Valdilocchi da un nastro trasportatore: arrivano Vigili del fuoco, Polizia locale e tecnici

Oggi pomeriggio, attorno alle 13.30, nella zona industriale che collega Fossamastra alla città, precisamente in prossimità della rotonda tra Via Valdilocchi e Via Melara, si è verificata la rottura di un manicotto della condotta antincendio del nastro trasportatore. La copiosa perdita d’acqua è stata notata da numerosi automobilisti in transito. Per gestire l’emergenza e ridurre al minimo l’impatto sul traffico, sono intervenuti i Vigili del fuoco della Spezia e una pattuglia della Polizia Locale. Parallelamente, i tecnici responsabili sono stati avvisati per procedere alla chiusura delle valvole dell’impianto.

