Sampdoria, continua la preparazione in vista della Carrarese. Coda si è fermato per una botta alla gamba destra

Genova. Venerdì 25 aprile la Sampdoria affronterà, alle ore 15, la Carrarese allo stadio “Dei Marmi”. Al momento (ricordiamo che c’è da recuperare la gara contro la Juve Stabia rinviata per la morte di papa Francesco) le due squadre sono separate da tre punti in classifica, quella guidata da Calabro a quota 38 mentre i blucerchiati sono a 35, in piena zona play out.

Se la Samp arriva dalla vittoria contro il Cittadella, gara dove ha debuttato il neo allenatore Evani, la Carrarese arriva da due pareggi consecutivi: il primo proprio contro il Cittadella e l’ultimo contro il Catanzaro.

