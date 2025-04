Si alza il sipario su Euroflora, prime impressioni dal Waterfront Levante: domani l’apertura al pubblico

Genova. Euroflora 2025 è (quasi) pronta ad aprire i battenti al Waterfront Levante di Genova. Anteprima per i media e inaugurazione ufficiale – in versione ridotta per il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco – in attesa dell’apertura al pubblico domani, giovedì 24 aprile.

Tra gli addetti ai lavori e tra i primi visitatori meno esperti le prime impressioni dagli 85mila metri quadri di allestimenti di Euroflora 2025 – per 154 “giardini” – e migliaia di fiori e piante di ogni genere e dimensione, si alternano tra l’ammirazione della varietà e dell’eleganza di molti allestimenti e le perplessità per i tanti spazi vuoti.

