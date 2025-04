Stadio Riva, scontro in consiglio comunale. Podio: “Dal sindaco arroganza”. Tomatis replica: “Gravi strumentalizzazioni”

Albenga. È scontro aperto tra la minoranza consiliare e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul futuro dello stadio Riva. Al centro della polemica, la gestione dell’impianto e il ruolo delle società calcistiche locali, in particolare del nuovo soggetto sportivo FBC Albenga 1905.

A puntare il dito, ieri sera, martedì 22 aprile, nel corso della seduta consiliare, è stato il consigliere Nicola Podio, che non ha risparmiato critiche al primo cittadino: “Una serata molto interessante – ha detto Podio – perché di fronte a una richiesta che la minoranza ha presentato al consiglio comunale per poter discutere in totale trasparenza, abbiamo trovato la forte arroganza del sindaco, che ha risposto con toni molto arroganti rispetto alle nostre richieste”.

