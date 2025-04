Tante richieste per “Tutti sapevano, nessuno si mosse”, lo spettacolo andrà in scena due volte

Lo spettacolo Tutti sapevano, nessuno si mosse, in programma sabato 26 aprile al Dialma Ruggiero, raddoppia per venire incontro alle tante richieste pervenute. Andrà infatti in scena, oltre che alle 21.00, come già programmato, anche alle 19.00. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alice Sinigaglia, vede in scena Simone Benelli, Matteo Di Somma, Damiano Grondona, Tommaso Pistelli, Davide Sinigaglia. Si tratta di uno dei due spettacoli presentati da SCARTI Centro di produzione teatrale di innovazione per l’80° anniversario della Liberazione. L’altro, Mein Herz | Il mio cuore. Come mi hanno insegnato la Resistenza mio nonno Renato e Rudolf Jacobs, diretto e interpretato da Johnatan Lazzini e con interventi musicali di Davide Giromini e Manuel Apice, è in programma stasera alle 20.30 agli Impavidi di Sarzana.

