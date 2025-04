Genova. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in via Cavallotti, in zona Boccadasse: un cane è stato investito da uno scooter e ha perso la vita nell’impatto.

È successo poco prima delle 14.30. Sul posto, oltre alla polizia locale, è stata inviata un’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

» leggi tutto su www.genova24.it